Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Şıvga Gerez'den acı haber

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalıların Ablası rolüyle hafızalarda yer edinen Şıvga Gerez bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Şıvga Gerez'den acı haber geldi.

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde “Cerrahpaşalıların Ablası” rolüyle izleyicinin hafızasına kazınan Şıvga Gerez'den acı haber geldi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez 2025 yılında kanser olduğunu duyurmuş, saçlarını kazıtıp son halini paylaşmıştı. “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah,” diyen Şıvga Gerez Nefes'in iddiasına göre hayatını kaybetti.

Ekranlardan uzun süredir uzak olan Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu.

İBO SHOW İLE TANINMIŞTI

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce Gerez İbo Show'da oryantal olarak tanınmıştı.

ŞIVGA GEREZ YAŞI

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Şıvga Gerez 56 yaşındaydı.

