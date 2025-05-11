Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Şıvga Gerez'den üzen paylaşım... Saçlarını kazıtıp son halini paylaştı

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi oyuncuları sık sık gündeme gelirken dizide 'Cerrahpaşalıların Ablası' olarak hafızalara kazınan Şıvga Gerez'in son hali gündeme geldi.

Dizide Cerrahpaşalıların sözünden çıkmadığı abla karakterine hayat veren Şıvga Gerez, uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyordu. İzleyicilerin hafızalarında yer eden Şıvga Gerez’den üzen haber geldi.

ŞIVGA GEREZ'İN SON HALİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez sosyal medya hesabından kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah,” dedi.

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YENİ MESLEĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Cerrahpaşalıların ablası olarak tanımadan önce İbo Show'da oryantal olarak tanınan Şıvga Gerez, Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı olarak yayınlara çıkıyordu.