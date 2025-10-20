MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının, son yıllarını geçirdiği Darülaceze’de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalara kazınan Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını duyuran isim ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay oldu.

Kurtlar Vadisi nin Baba Memduh u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti 1

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi'nin Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi nin Baba Memduh u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik 72 saat bitti! Korkutan sözler: "Fatih şu an uyanmıyor"Kritik 72 saat bitti! Korkutan sözler: "Fatih şu an uyanmıyor"
Meğerse evliyken yakalamış! Bomba iddia: Otelde...Meğerse evliyken yakalamış! Bomba iddia: Otelde...

Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.