Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalara kazınan Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefatını duyuran isim ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay oldu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi'nin Baba Memduh'u, Sıla dizisinin Firuz Ağası usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.