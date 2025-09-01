MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı

Kurtlar Vadisi Pusu’da, Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş rolüyle hafızalara kazınan Didem Taslan, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakteriyle olan sahneleriyle tanınan Taslan'ın son haline beğeni yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı
Kubra Akalın

Son günlerde Kurtlar Vadisi oyuncuları son halleriyle gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Memati'yi canlandıran Gürkan Uygun'dan sonra Gamze rolüne hayat veren Didem Taslan da merak edildi.

Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı 1

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son hali ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı Son hali ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel model pozlarıyla beğeni topluyor.

Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı 2

Son haliyle büyük beğeni toplayan 51 yaşındaki Taslan'ın son görünümüne "Hiç değmemiş", "Hâlâ çok ama çok güzel", "Hiç yaşlanmamış", "Hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.
Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?
Nilperi Şahinkaya'dan annesine son görev! Ünlü isimler yalnız bırakmadıNilperi Şahinkaya'dan annesine son görev! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Bu akşam İstanbul'da

Sergen Yalçın ilk transferini yaptı! Bu akşam İstanbul'da

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.