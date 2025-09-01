Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Son haline yorum yağdı

Son günlerde Kurtlar Vadisi oyuncuları son halleriyle gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Memati'yi canlandıran Gürkan Uygun'dan sonra Gamze rolüne hayat veren Didem Taslan da merak edildi.

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un hayat verdiği Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'i canlandıran eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel model pozlarıyla beğeni topluyor.

Son haliyle büyük beğeni toplayan 51 yaşındaki Taslan'ın son görünümüne "Hiç değmemiş", "Hâlâ çok ama çok güzel", "Hiç yaşlanmamış", "Hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.

