Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu! Müjdeli haber böyle duyuruldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ'dan müjdeli haber geldi.

Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Hamilelik sürecine dair herhangi bir paylaşım yapmayan çiftin, anne ve baba oldukları ise Umut Oğuz'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

Müjdeli haberi, Mustafa Üstündağ’ın meslektaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğuz, paylaşımında; "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı - babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.