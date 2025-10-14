MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti gündeme geldi. Orhan Bey karakterini canlandıracak olan Mert Yazıcıoğlu bakın ne kadar kazanacak.

Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Kubra Akalın

Burak Özçivit'in ayrıldığı Kuruluş Osman dizisi yeni kadrosuyla ekrana gelecek. Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kazancı gündeme geldi.

Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım'daki haberine göre, Mert Yazıcıoğlu 'Kuruluş Osman' dizisinde bölüm başına 3 milyon TL alacak. Üstündağ konuşmasında "Buradan 3 alacaksın ama bundan sonra Burak gibi Ortadoğu da reklam pastasını göz önünde bulundurabilirsin" dedi.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı 1

Üstündağ bu rol için ilk başta Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldüğünü de iddia etti.

Kuruluş Orhan ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı 2

Öte yandan Burak Özçivit'in Kuruluş Osman yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL ücret istediği konuşulmuştu. Yapımcı tarafından kabul edilmeyen teklif sonucu Burak Özçivit dizinin kadrosundan ayrılma kararı almıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demet Özdemir'in Cannes kıyafetinin fiyatı belli olduDemet Özdemir'in Cannes kıyafetinin fiyatı belli oldu
Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu! Rapordaki detaylar kahrettiGüllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu! Rapordaki detaylar kahretti

Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
3 milyona ne isterlerse yaparım sanki az paraymış gibi
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.