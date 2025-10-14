Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Burak Özçivit'in ayrıldığı Kuruluş Osman dizisi yeni kadrosuyla ekrana gelecek. Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kazancı gündeme geldi.

Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım'daki haberine göre, Mert Yazıcıoğlu 'Kuruluş Osman' dizisinde bölüm başına 3 milyon TL alacak. Üstündağ konuşmasında "Buradan 3 alacaksın ama bundan sonra Burak gibi Ortadoğu da reklam pastasını göz önünde bulundurabilirsin" dedi.

Üstündağ bu rol için ilk başta Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldüğünü de iddia etti.

Öte yandan Burak Özçivit'in Kuruluş Osman yeni sezonu için bölüm başına 4 milyon TL ücret istediği konuşulmuştu. Yapımcı tarafından kabul edilmeyen teklif sonucu Burak Özçivit dizinin kadrosundan ayrılma kararı almıştı.