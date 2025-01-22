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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman 178. yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Ocak Çarşamba Atv yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 15:09
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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya dönüştü. Çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi ve bir günlük milli yas ilan edildi. Bu kapsamda kanalların yayın akışında değişiklik olup olmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 178. yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Ocak Çarşamba Atv yayın akışı bilgisi...

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman 178. yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Ocak Çarşamba Atv yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu diye tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüştü.

Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi yaşamını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Yaşanan bu facia sonra 1 günlük milli yas ilan edildi.

Milli yas kapsamında dizilerin akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman 178. yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte tüm merak edilenler...

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KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Atv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman her çarşamba saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

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Atv yayın akışına göre Kuruluş Osman 178. yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek. Ancak yayın akışında bir son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ulugan'ın tuzağına düşen Osman Bey Moğolların su kuyularını zehirlediğini öğrenir. Panzehir karşılığında Ulugan'a biat etmesi istenen Osman Bey; milletinin hayatı ve devletinin geleceği için Ulugan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalır. Boynuna bir zincir vurulup Türk yurtlarında dolaştırılan Osman bey bu hengameden kurtulmak için bir oyun kurar. Altugan tarafından işkence gören Orhan Bey babası Osman Bey gibi Ulugan'a biat etmeye zorlanır. Osman Bey Ulugan'ın teklifini kabul etmeden evvel otağında oğlu Alaeddin ve alplerine Şehzade Orhan'ı kurtarmak için emir verir. Ani bir baskınla Moğol askerlerine saldıran Alaeddin ve alpler Şehzade Orhan'ı kurtarıp kaçırırlar.

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Ulugan'ın, Söğüt Meydanı'nda zincire vurup biat etmesini istediği Osman Bey daha önce kurduğu oyunla Şamil Alp'e Ulugan'a suikast yapması emrini verir. Şamil Alp yerini alıp harekete geçtiği sırada, Ulugan ile birlik olup Osman Bey'e ihanet eden İlbay tarafından durdurulur. Suikast girişiminin başarısız olduğunu gören Osman Bey zincirlerinden kurtulup Ulugan'ın üzerine saldırır.

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