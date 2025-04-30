Kuruluş Osman’da şaşırtan oyuncu! Cengiz Coşkun yıllar sonra aynı rolde

ATV'nin uzun süredir ekranda olan Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan bir karar verildi. Diriliş Ertuğrul dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Cengiz Coşkun, yıllar sonra aynı karakter olan Turgut Alp rolüyle yeniden ekranlara dönüyor.

Kuruluş Osman’ın yapımcıları, dizinin kemik izleyici kitlesini sevindirecek bu hamleyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turgut Alp karakterinin geri dönüşü, dizinin ilerleyen bölümlerine hem nostalji hem de derinlik katacak.

Cengiz Coşkun’un dönüşüyle birlikte, Turgut Alp’in Osman Bey ile nasıl bir bağ kuracağı ve yeni sezonda olaylara nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

UZUN YILLARDIR EKRANDA

Tarihi kurgu ve aksiyonun iç içe geçtiği Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz, yapım ve proje tasarımını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.