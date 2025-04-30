MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Kuruluş Osman’da şaşırtan oyuncu! Cengiz Coşkun yıllar sonra aynı rolde

Kuruluş Osman dizisinin altıncı sezonunda şaşırtan bir dönüş yaşandı! Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun, yıllar sonra rolüne geri döndü.

Kuruluş Osman’da şaşırtan oyuncu! Cengiz Coşkun yıllar sonra aynı rolde
Kubra Akalın

ATV'nin uzun süredir ekranda olan Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan bir karar verildi. Diriliş Ertuğrul dizisinde unutulmaz bir performans sergileyen Cengiz Coşkun, yıllar sonra aynı karakter olan Turgut Alp rolüyle yeniden ekranlara dönüyor.

Kuruluş Osman’ın yapımcıları, dizinin kemik izleyici kitlesini sevindirecek bu hamleyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turgut Alp karakterinin geri dönüşü, dizinin ilerleyen bölümlerine hem nostalji hem de derinlik katacak.

Ekran görüntüsü 2025-04-30 130536

Cengiz Coşkun’un dönüşüyle birlikte, Turgut Alp’in Osman Bey ile nasıl bir bağ kuracağı ve yeni sezonda olaylara nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.

Ekran görüntüsü 2025-04-30 130548

UZUN YILLARDIR EKRANDA

Tarihi kurgu ve aksiyonun iç içe geçtiği Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini konu alıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz, yapım ve proje tasarımını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vasiyet davası görüldü! Mahkeme çıkışı paylaştıVasiyet davası görüldü! Mahkeme çıkışı paylaştı
18 kilo verdi! Bu detay şaşırttı: Günde 7 öğün...18 kilo verdi! Bu detay şaşırttı: Günde 7 öğün...

Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul dizisi kuruluş osman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Bir yarışmacının ailesinden daha tehdit! "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"

Bir yarışmacının ailesinden daha tehdit! "Gerekirse orayı yakıp çıkacağız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.