Kuruluş Osman'dan ayrılmıştı! Burak Özçivit'in yeni projesi belli oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da beklenmedik bir ayrılık yaşanmış ve dizinin başrolü Burak Özçivit projeden çıkmıştı.

Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktığı iddia edilmiş ve Özçivit yerine Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlanmıştı.

Özçivit'in şimdilerde ne yapacağı merak edilirken ünlü isim geçtiğimiz günlerde görüntülenmiş ve provadan çıktığını dile getirmişti.

Özçivit'in “sürpriz proje” olarak anılan çalışmasının, büyük bir emek ve heyecanla hazırladığı tek kişilik tiyatro oyunu “İstanbul’un En Güzel Kızı” olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyunun yönetmen koltuğuna Çağrı Şensoy otururken metnini ise usta isim Levent Tülek kaleme aldı. Uzun süredir proje üzerinde çalışan Özçivit, oyunda bir araba tamircisi olan Oki karakterine hayat verecek.