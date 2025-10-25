Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi büyük ayrılıklar yaşandı. Dizinin başrolü Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca senaryo değişikliğine gidildi.

Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de bu yüzden projeye veda eden isimlerden biri oldu.

Son olarak bir davette ortaya çıkan ünlü isim sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

YORUM YAĞDI

Özge Törer'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'gülüşü güzelim', 'sana bayılıyorum', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.