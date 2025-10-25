MAGAZİN

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı

Ekranların sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da tam 6 sezon boyunca 'Bala Hatun' karakterine hayat veren Özge Törer projeye senaryo değişimi sebebiyle veda etti. Diziden ayrıldıktan sonra bir davette ortaya çıkan Törer, peş peşe yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi büyük ayrılıklar yaşandı. Dizinin başrolü Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca senaryo değişikliğine gidildi.

Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de bu yüzden projeye veda eden isimlerden biri oldu.

Kuruluş Osman ın Bala Hatun u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı 1

Son olarak bir davette ortaya çıkan ünlü isim sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Kuruluş Osman ın Bala Hatun u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI

Özge Törer'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'gülüşü güzelim', 'sana bayılıyorum', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Kuruluş Osman ın Bala Hatun u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı 3

Kuruluş Osman ın Bala Hatun u Özge Törer davette ortaya çıktı! Pozlarına beğeni yağdı 4

kuruluş osman Özge Törer
