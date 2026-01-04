MAGAZİN

Kylie Jenner havuz başında poz verdi! Bikinisi küçük geldi

Kylie Jenner, yılbaşı tatilinden havuz başında verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı. Üzerine neredeyse küçük gelen altın rengi bikinisi ve 30 bin dolarlık kolyesiyle dikkat çeken ünlü isim, magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

Dünyaca ünlü reality yıldızı ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, yılbaşı tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. 28 yaşındaki Jenner, havuz başında verdiği iddialı pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde Timothée Chalamet ile ayrılık iddialarını yalanlayan Kylie Jenner, cuma günü Instagram hikâyelerinde paylaştığı fotoğraf ve videolarla tatil keyfini gözler önüne serdi. Altın renkli, derin dekolteli bikini üstü ve uyumlu altıyla kamera karşısına geçen Jenner, cesur tarzıyla beğeni topladı.

Kylie Jenner havuz başında poz verdi! Bikinisi küçük geldi 1

Uzun koyu saçlarını ortadan ayırarak doğal dalgalar halinde omuzlarına bırakan Jenner, makyajında ise sadeliği tercih etti.

Kylie Jenner havuz başında poz verdi! Bikinisi küçük geldi 2

Kirpiklerinde rimel, gözlerinde hafif far kullanan ünlü isim; pembe allık ve nude tonlardaki rujuyla doğal ama etkileyici bir görünüm sergiledi.

Kylie Jenner havuz başında poz verdi! Bikinisi küçük geldi 3

Şıklığını tamamlayan detay ise göz kamaştırdı. Kylie Jenner’ın boynunda yer alan Panthère de Cartier kolye, yaklaşık 30 bin 500 dolar değerindeki fiyatıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner
