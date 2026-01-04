Kylie Jenner havuz başında poz verdi! Bikinisi küçük geldi

Dünyaca ünlü reality yıldızı ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, yılbaşı tatilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. 28 yaşındaki Jenner, havuz başında verdiği iddialı pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde Timothée Chalamet ile ayrılık iddialarını yalanlayan Kylie Jenner, cuma günü Instagram hikâyelerinde paylaştığı fotoğraf ve videolarla tatil keyfini gözler önüne serdi. Altın renkli, derin dekolteli bikini üstü ve uyumlu altıyla kamera karşısına geçen Jenner, cesur tarzıyla beğeni topladı.

Uzun koyu saçlarını ortadan ayırarak doğal dalgalar halinde omuzlarına bırakan Jenner, makyajında ise sadeliği tercih etti.

Kirpiklerinde rimel, gözlerinde hafif far kullanan ünlü isim; pembe allık ve nude tonlardaki rujuyla doğal ama etkileyici bir görünüm sergiledi.

Şıklığını tamamlayan detay ise göz kamaştırdı. Kylie Jenner’ın boynunda yer alan Panthère de Cartier kolye, yaklaşık 30 bin 500 dolar değerindeki fiyatıyla dikkat çekti.