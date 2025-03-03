Kylie Jenner, Oscar 2025'te sevgilisi Timothee Chalamet'i yine öpmeye doyamadı

Kylie Jenner, 2025 Oscar gecesinde erkek arkadaşı Timothée Chalamet'i yalnız bırakmadı.

Vücudunu neredeyse tamamen saran, siyah, ince askılı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Jenner yine sevgilisini öpmeye doyamadı.

A Complete Unknown filmindeki Bob Dylan rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen Timothée Chalamet'e destekolan Kylie Jenner her ödül gecesinde olduğu gibi bu gecede de sevgilisinden bir an ayrılmadı.

Çift, akşam boyunca birkaç sık sık öpüşerek kimseyi umursamadı.

Kylie ve Timothée neredeyse iki yıldır birlikte, romantik ilişkilerinin ilk söylentileri ise 2023 Nisan ayında, Kylie’nin arabasının Beverly Hills’deki Timothée'nin evinin önüne park edilmesiyle ortaya çıkmıştı.