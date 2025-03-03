MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner, Oscar 2025'te sevgilisi Timothee Chalamet'i yine öpmeye doyamadı

Kylie Jenner, Oscar 2025'te sevgilisi Timothee Chalamet'i yine öpmeye doyamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner ve sevgilisi Timothee Chalamet Oscar'da da kimseyi umursamadı. Sık sık öpüşerek dikkat çeken iki aşık için bu yeni bir şey değil. Kylie Jenner ve Timothee Chalamet katıldıkları her ödül gecesinde benzer pozlar veriyor.

Kylie Jenner, Oscar 2025'te sevgilisi Timothee Chalamet'i yine öpmeye doyamadı

Kylie Jenner, 2025 Oscar gecesinde erkek arkadaşı Timothée Chalamet'i yalnız bırakmadı.

Vücudunu neredeyse tamamen saran, siyah, ince askılı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Jenner yine sevgilisini öpmeye doyamadı.

A Complete Unknown filmindeki Bob Dylan rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen Timothée Chalamet'e destekolan Kylie Jenner her ödül gecesinde olduğu gibi bu gecede de sevgilisinden bir an ayrılmadı.

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

Çift, akşam boyunca birkaç sık sık öpüşerek kimseyi umursamadı.

2025-03-02T233818Z_1376844667_HP1EL321TNSP5_RTRMADP_3_AWARDS-OSCARS

Kylie ve Timothée neredeyse iki yıldır birlikte, romantik ilişkilerinin ilk söylentileri ise 2023 Nisan ayında, Kylie’nin arabasının Beverly Hills’deki Timothée'nin evinin önüne park edilmesiyle ortaya çıkmıştı.

2025-03-02T233949Z_1341198837_HP1EL321TQBPB_RTRMADP_3_AWARDS-OSCARS

Mynet'in Sesi
Partnerinin yanında bir anda öptü! 22 yıl sonra aynı sahne...Partnerinin yanında bir anda öptü! 22 yıl sonra aynı sahne...
"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

TSK'dan ihraç edilen komutanlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı

"Bu artık geri zekalı" diyerek evinin önünden paylaştı! O belediye de nasibini aldı

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Dövmelerini sildirmek isteyen yazar kabusu yaşadı! Kolunu kaybetme riski olduğunu öğrenince harekete geçti

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.