MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Lansman etkinliğinde ortalık bir anda karıştı! Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Beyoğlu'nda gerçekleşen ünlü bir markanın lansman etkinliğinde genç şarkıcılar Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi. Genç şarkıcıların kavga anı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü bir markanın lansman etkinliğinde iki genç şarkıcı etkinlik çıkışı birbirine girdi. Sosyal medyada 'Aisu' olarak bilinen şarkıcı Su Özcan ile 'Lil Zey' olarak bilinen Zeynep Tanyalçın mekan çıkışı kavga etti. Su Özcan'ın Zeynep Tanyalçın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

'BANA YUMRUK ATTI'

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; Su Özcan, etkinlikten çıkacağı sırada kapının yanındaki bankta oturan Zeynep Tanyalçın'ın kendisine hakaret ettiğini, elinde bulunan alkolü üzerine serptiğini ve çıkan kavgada kendisine yumruk attığını söyledi.

Lansman etkinliğinde ortalık bir anda karıştı! Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu 1

Öte yandan Özcan, kendisine Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasına katılmasıyla bilinen 'Majnoon' lakaplı dansçı Mecnun Giasar'ın da hakaret ettiğini ve yüzüne alkol attığını belirtti.

Lansman etkinliğinde ortalık bir anda karıştı! Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu 2

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç şarkıcı Özcan, yaşanan olay sonrası Zeynep Tanyalçın, Mecnun Giasar ve kendisini korumadığı iddiasıyla mekanın güvenlik görevlilerinden de şikayetçi oldu.

Lansman etkinliğinde ortalık bir anda karıştı! Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu 3

Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın'ın emniyette 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken polislerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alişan'dan Mourinho'ya göndermeli mesaj! "Haram olsun"Alişan'dan Mourinho'ya göndermeli mesaj! "Haram olsun"
Adı taciz iddialarına karıştı! 'İfşa' açıklaması gecikmedi Adı taciz iddialarına karıştı! 'İfşa' açıklaması gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı rapçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Rdıvan Dilmen'den dikkat çeken F.Bahçe değerlendirmesi...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber! Dua istedi

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber! Dua istedi

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.