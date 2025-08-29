Lansman etkinliğinde ortalık bir anda karıştı! Su Özcan ile Lil Zey birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Ünlü bir markanın lansman etkinliğinde iki genç şarkıcı etkinlik çıkışı birbirine girdi. Sosyal medyada 'Aisu' olarak bilinen şarkıcı Su Özcan ile 'Lil Zey' olarak bilinen Zeynep Tanyalçın mekan çıkışı kavga etti. Su Özcan'ın Zeynep Tanyalçın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

'BANA YUMRUK ATTI'

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; Su Özcan, etkinlikten çıkacağı sırada kapının yanındaki bankta oturan Zeynep Tanyalçın'ın kendisine hakaret ettiğini, elinde bulunan alkolü üzerine serptiğini ve çıkan kavgada kendisine yumruk attığını söyledi.

Öte yandan Özcan, kendisine Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasına katılmasıyla bilinen 'Majnoon' lakaplı dansçı Mecnun Giasar'ın da hakaret ettiğini ve yüzüne alkol attığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç şarkıcı Özcan, yaşanan olay sonrası Zeynep Tanyalçın, Mecnun Giasar ve kendisini korumadığı iddiasıyla mekanın güvenlik görevlilerinden de şikayetçi oldu.

Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın'ın emniyette 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkarken polislerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.