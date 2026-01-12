Leonardo DiCaprio'nun Altın Küre'de viral olan halleri...

Leonardo DiCaprio, 2026 Altın Küre Ödülleri sırasında sergilediği eğlenceli mimikleriyle izleyicileri kahkahaya boğdu. 51 yaşındaki yıldız oyuncu, reklam arası sırasında adeta bir “diva”ya dönüşerek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tören esnasında büyük masalardan birinde oturan DiCaprio’nun; işaret ederek gülmesi, dudak bükmesi, konuşurken yüzünü şekilden şekle sokması ve abartılı mimikleri kameralara yansıdı. Ne söylediği ya da kiminle konuştuğu net olarak anlaşılmasa da, jestleri ve yüz ifadeleri izleyenleri kırdı geçirdi.

DiCaprio’nun bu anları kısa sürede sosyal medyada viral olurken, hayranları esprili yorumlarla ünlü oyuncuya adeta övgü yağdırdı.

Bir kullanıcı, “Leonardo DiCaprio bu performansı için ayrı bir Altın Küre’yi hak ediyor” derken, bir başkası “Oyunculukta mimiklerin kralı” yorumunu yaptı.

Kate Hudson ve Sean Penn’in de bulunduğu masada oldukça enerjik olduğu görülen DiCaprio, ödül gecesinde rol aldığı yapımlardan çok, bu eğlenceli halleriyle konuşuldu.