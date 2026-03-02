Ivana Sert Dubai'de mahsur kaldı! "Sürekli alarmlar çalıyor"

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai kentine düşmüştü. Dubai'de bulunan ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geliyor. Ivana Sert de oğluyla Dubai'de mahsur kaldı.

Ivana Sert, 28 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul’a dönecekken, yaşanan füze saldırısı sonrası bulundukları bölgede kaldığını açıkladı ve "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyoruz. Ama en yakın uçuş 4 Mart’ta görünüyor” dedi.

"Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil" diyen Ivana Sert "Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Çok sokaklara çıkmayın, buradakilere tavsiyem. Yarından sonra bence her şey normale dönecek." ifadelerini kullandı.