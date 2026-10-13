Leonardo DiCaprio'nun son hali dikkat çekti! Göbeğine yorum yağdı

51 yaşındaki Leonardo DiCaprio, 28 yaşındaki model sevgilisi Vittoria Ceretti ve Hollywood'un ünlü isimleriyle Hawaii'de plaj keyfi yaptı.

En yakın arkadaşı Tobey Maguire'ın eski eşi Jennifer Meyer'ın düğünü öncesinde sahile giden Oscar ödüllü oyuncu, tişörtsüz görüntülendi.

DiCaprio'nun son dönemdeki fiziksel görünümü de dikkatlerden kaçmadı. DiCaprio'nun plajdaki görüntüleri, oyuncunun fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumları da beraberinde getirdi.



Ünlü oyuncunun göbekli görünümü bazı kullanıcıların alaycı yorumlarına konu olurken hayranları ise fiziksel görünümü üzerinden eleştirilmesine tepki gösterdi. Hollywood yıldızının son hali için kullanılan “dad bod" (baba göbeği) ifadesi de kullanıldı.