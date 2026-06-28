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Levent İnanır vasiyet sorusuna yanıt verdi: Kadir İnanır organlarını bağışladı

Usta oyuncu Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. İnanır son yolculuğuna uğurlanırken yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır'ın organlarını bağışladığını açıkladı.

Levent İnanır vasiyet sorusuna yanıt verdi: Kadir İnanır organlarını bağışladı

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır'a veda törenine ünlü isimler akın etti. Kadir İnanır'ın yeğeni ise törende yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Daha önce "Herhangi bir özel isteği ya da vasiyeti bulunmuyordu. Biz de kendisini en güzel şekilde uğurlayacağız" diyen Levent İnanır Kadir İnanır'ın organlarını bağışladığını açıkladı.

Levent İnanır vasiyet sorusuna yanıt verdi: Kadir İnanır organlarını bağışladı 1

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Levent İnanır anma töreninde "Son dönemde vasiyeti çok güzel organlarını bağışlamıştı. Kalbimle gözlerimi alanı merak ediyorum demişti. Öyle bir vasiyet olarak" ifadelerini kullandı. (2. Sayfa)

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Kadir İnanır
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