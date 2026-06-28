Levent İnanır vasiyet sorusuna yanıt verdi: Kadir İnanır organlarını bağışladı

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır'a veda törenine ünlü isimler akın etti. Kadir İnanır'ın yeğeni ise törende yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Daha önce "Herhangi bir özel isteği ya da vasiyeti bulunmuyordu. Biz de kendisini en güzel şekilde uğurlayacağız" diyen Levent İnanır Kadir İnanır'ın organlarını bağışladığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Türk sinemasının efsanesine veda: Soner Arıca gözyaşlarını tutamadı

Levent İnanır anma töreninde "Son dönemde vasiyeti çok güzel organlarını bağışlamıştı. Kalbimle gözlerimi alanı merak ediyorum demişti. Öyle bir vasiyet olarak" ifadelerini kullandı. (2. Sayfa)