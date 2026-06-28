Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’a veda! Soner Arıca gözyaşlarını tutamadı

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'un usta oyuncusu Kadir İnanır, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. Bir aydan uzun bir süredir entübe olarak tedavisi süren 77 yaşındaki Kadir İnanır'dan cuma günü acı haber geldi.

Büyük usta bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından usta sanatçıya veda için anma törenine ünlü isimler, siyasetçiler ve vatandaşlar akın etti. Menderes Samancılar, Perihan Savaş, Burak Deniz, Nuri Alço, Nur Sürer, Halil Ergün, Levent Özdilek gibi isimler törende dikkat çekti.

Perihan Savaş konuşmakta zorlanırken "Onu çok özleyeceğiz! O benim kahramanımdı" dedi.

KADİR İNANIR'I ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesini ve dayısını peş peşe kaybeden Soner Arıca törende yer aldı. Arıca "Çok şaşkınım ve üzgünüm. Bu sebepten bir gün konuşacağımı hayal etmezdim. Çok çok üzgünüm. Sadece dayım değil hayran olduğum bir sanatçıydı. Çok saçma çok üzgünüm" dedi.

Soner Arıca devamında "Biz kendi aramızdaki sohbetlerde de sen benim dayımsın ama öncelikli olarak hayran olduğum starsın diyordum. Gülüyordu bana... Bir tek şeyi çok merak ediyorum çok derin duygusal tarafı acaba yansıdı mı? Yansımıştır ama... Anlatmak da istiyorum ne oldu bana bir şey oldu ya? Komser Şekspir filminde Atatürk büstünde ağladığı bir sahne vardı... Bu dedim ya bu..." ifadelerini kullandı. Ancak sanatçı bu anlarda gözyaşlarını tutamadı.