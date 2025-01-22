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  4. Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 19. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak 2025 Çarşamba Now Tv yayın akışı

Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 19. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak 2025 Çarşamba Now Tv yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.01.2025 16:06
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Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas kapsamında kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 19. yeni bölüm ne zaman? İşte, 22 Ocak 2025 Çarşamba Now Tv yayın akışı bilgisi...

Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 19. yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak 2025 Çarşamba Now Tv yayın akışı

Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi büyük bir facia yaşadı. Grand Kartal Otel’de gece saat 03.30’da başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamını sardı. Çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia sonrası kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi ve dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. Peki, Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 19. yeni bölüm ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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LEYLA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Gonca Vuslateri'nin başrolünde yer aldığı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi her çarşamba saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Ancak Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından ülkemizde milli yas ilan edildi ve Tv yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor.

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Now Tv yayın akışına göre Leyla dizisinin yeni bölümü bu akşam var görünüyor. Ancak yayın akışında son dakika değişikliği olur ise haberimizin içerisinde yer alacak.

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LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET... 19. BÖLÜM ÖZETİ:

Leyla ve Nur yaşadıkları yüzleşmenin ardından kozlarını açık oynamaya başlarlar. Leyla intikam oyununda Nur’un yalnız kalmasını sağlayacak hamleler yapar. Nur bir yandan Leyla’ya karşı ittifaklar kurmaya çalışırken, diğer yandan kendisinden boşanmak isteyen Tufan’ı sıkıştıracak formül arayışındadır. Mali ise Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Leyla’nın intikam ateşiyle Nur’a benzeyeceğinden endişelenen Civan, ona sürpriz sonlu bir program hazırlar. Nur, Leyla’yı evden göndermek için yaptığı tehlikeli hamleyle heyecanı doruğa çıkarırken; Civan ve Leyla’nın beklenmedik hamlesi Nur başta olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Anahtar Kelimeler:
dizi Leyla Hayat Aşk Adalet Now Tv
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