Leyla dizisi yeni bölüm neden yok? Leyla bitti mi, final mi yaptı? Yayın akışından kaldırıldı seyirci kızdı

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi final kararı aldıktan sonra hayalet dizi oldu. Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin başrolde olduğu dizinin final bölümüne adım adım yaklaşılırken dizi yayın akışından çıkarıldı. Leyla dizisi yeni bölümü haftalardır yayınlanmıyor. Peki, Leyla 38. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Leyla neden yok? İşte, ayrıntılar...

LEYLA NEDEN YOK?

Leyla yeni bölümü ile yayınlanmıyor. NOW TV yayın akışından çıkarılan diziye dair açıklama ise henüz gelmedi.

LEYLA 38. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Leyla 38. yeni bölüm tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Leyla'nın 27 Temmuz 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de NOW TV'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Leyla dizisinin sosyal medya hesabında sık sık "yeni bölümüyle Pazar 20.00’de NOW’da" paylaşımı ise seyirciyi çıldırttı. Seyircilerden şu tepkiler geldi:

"Bu mu sizin profesyonelliğiniz! Berbat bi yönetim"

"Seyircilere ayıp olmuyor mu"

"Leyla yine yok kafamı buluyorsunuz insanlarla"

"Seyirciyle dalga geçiliyor resmen"

"Sezon finali yapsaydınız daha iyiydi"