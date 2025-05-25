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Leyla dizisinde Alperen Duymaz yerine bomba isim... Final beklenirken taze kan geldi

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi için final haberleri gündeme gelirken yaşananlar seyirciyi şaşırttı. Başrol oyuncusu Alperen Duymaz diziye veda ederken yerine ise bomba bir isim geliyor.

Leyla dizisinde Alperen Duymaz yerine bomba isim... Final beklenirken taze kan geldi
Kubra Akalın

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde oyuncu değişikliğine gidildi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol ayrılıyor.

LEYLA DİZİSİ BİTİYOR MU?

Leyla'nın Civan'ı ölüyor. Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz diziye veda ediyor. Dizinin Haziran ayına kadar reytingleri iyi giderse ise yeni sezonda da devam etme ihtimali var.

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Son olarak Selçuk Yöntem'in dahil olduğu diziye yeni başrol de geliyor.

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Birsen Altuntaş'ın verdiği kulis bilgisine göre Alperen Duymaz yerine yeni erkek başrol oyuncusu Berk Bakioğlu oldu. Bakioğlu’nun hayat vereceği “Halil”in yolu eşinin ölümüyle sarsılan Leyla’yla (Cemre Baysel) kesişecek.

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Halil, Vedat Köroğlu’nun (Selçuk Yöntem) yeğeni olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni bir Aşk-ı Memnu rüzgarının eseceği dizide Köroğlu yalısındaki entrikalar seyirciyi ekran başına toplayacak.

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Alperen Duymaz
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