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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde önce başrol gitti şimdi de günü değişti! Final mi yapacak?

Sezona iddialı başlayan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde başrol oyuncu Alperen Duymaz diziye bir anda veda etti. Dizide yapılacak değişiklik 'final mi olacak?' sorusunu akla getirirken son olarak dizinin yayın günü de değişti.

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde önce başrol gitti şimdi de günü değişti! Final mi yapacak?
Kubra Akalın

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın ayrılık haberi seyirciyi şaşırttı. Civan karakterini canlandıran Alperen Duymaz diziden ayrıldıktan sonra dizide zaman atlaması yaşanacağı ortaya çıktı.

Leyla dizisinde ayrıca yeni bir dönem başladı. Usta aktör Selçuk Yöntem’in dahil olduğu dizide son alınan karar ise yayın günüyle ilgili. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba olan yayın gününün değişeceği konuşuluyor.

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Kulislerden sızan son bilgi dizinin 15 Haziran’dan itibaren Pazar yayınlanacağı yönünde…

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FİNAL KARARI GELEBİLİR

Gelen bir diğer kulis söylentisi de 1 yıllık zaman atlamasının yaşandığı dizinin performansına bakılacak ve reytingler iyi çıkarsa ekran macerası devam edecek… Eğer reytingler beklentiyi karşılamazsa ise proje ay sonunda proje veda edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Selçuk Yöntem
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