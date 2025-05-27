MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrılıyor! Final yerine şaşırtan karar

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi için final haberleri konuşulurken dizide başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın ayrılık haberi gündeme geldi. Bununla da kalmadı final yerine ilginç bir karar alındı.

Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrılıyor! Final yerine şaşırtan karar
Kubra Akalın

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde ilginç bir karar alındı. Dizinin final yapacağı konuşulurken bambaşka bir adım atıldı. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı dizide Alperen Duymaz veda ediyor.

Civan karakterini canlandıran Alperen Duymaz bu hafta yayınlanacak bölümde diziden ayrılacak ve dizide zaman atlaması yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bambaşka bir hikayeye dönüşecek diziye 7 oyuncu birden dahil olacak.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 072851

HİKAYE YALIYA TAŞINIYOR

Bir yıllık zaman atlamasının yaşandığı Ay Yapım’ın “Leyla” dizisinde hikâye Köroğlu yalısına taşınıyor. Usta aktör Selçuk Yöntem, NOW’da ekrana gelen projede Suat, Dilara ve Ahsen adlı 3 çocuk babası bir Vedat Köroğlu’na hayat verecek.

WhatsApp-Image-2025-05-26-at-22.20.13-850x850

Berk Bakioğlu’nun Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil’e hayat vererek yeni başrol olacağı dizide Suat’ı Tuğrul Tülek, kardeşlerinden Dilara’yı Burcu Cavrar, Ahsen’i Gülper Özdemir canlandıracak.

Suat’ın eşi Firdevs’i Aslı Orcan hayat verirken evin damadı Murat’ı ise Emre Taşkıran oynayacak. Nur’un ablası Handan’a hayat veren Veda Yurtsever diziye bir bölüm konuk olacak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şöhretinin zirvesinde İstanbul'u terk etti! Oyunculuğu bıraktıŞöhretinin zirvesinde İstanbul'u terk etti! Oyunculuğu bıraktı
8 ayda 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel'den bikinili pozlar.8 ayda 25 kilo vermişti! Bergüzar Korel'den bikinili pozlar.

Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Cemre Baysel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliye

Yeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliye

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Saha bir anda karıştı! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor

Saha bir anda karıştı! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor

Hindistan'daki boykot düğün turizmini etkiledi! "İnşallah geçici bir durumdur"

Hindistan'daki boykot düğün turizmini etkiledi! "İnşallah geçici bir durumdur"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.