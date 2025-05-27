Leyla'nın Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrılıyor! Final yerine şaşırtan karar

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde ilginç bir karar alındı. Dizinin final yapacağı konuşulurken bambaşka bir adım atıldı. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı dizide Alperen Duymaz veda ediyor.

Civan karakterini canlandıran Alperen Duymaz bu hafta yayınlanacak bölümde diziden ayrılacak ve dizide zaman atlaması yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bambaşka bir hikayeye dönüşecek diziye 7 oyuncu birden dahil olacak.

HİKAYE YALIYA TAŞINIYOR

Bir yıllık zaman atlamasının yaşandığı Ay Yapım’ın “Leyla” dizisinde hikâye Köroğlu yalısına taşınıyor. Usta aktör Selçuk Yöntem, NOW’da ekrana gelen projede Suat, Dilara ve Ahsen adlı 3 çocuk babası bir Vedat Köroğlu’na hayat verecek.

Berk Bakioğlu’nun Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil’e hayat vererek yeni başrol olacağı dizide Suat’ı Tuğrul Tülek, kardeşlerinden Dilara’yı Burcu Cavrar, Ahsen’i Gülper Özdemir canlandıracak.

Suat’ın eşi Firdevs’i Aslı Orcan hayat verirken evin damadı Murat’ı ise Emre Taşkıran oynayacak. Nur’un ablası Handan’a hayat veren Veda Yurtsever diziye bir bölüm konuk olacak.