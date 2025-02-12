MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kaslarını göstermeye doyamadı

Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kaslarını göstermeye doyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 15:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel'in başrolünü paylaştığı Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Dilara Aksüyek son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Mavi göğüs dekolteli crop ve ceketi ile balkona çıkan ünlü isim karın kaslarını göstermeye doyamadı.

Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kaslarını göstermeye doyamadı

İstanbullu Gelin, Arıza, Baba, Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede boy gösteren, şimdilerde de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Dilara Aksüyek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim son olarak balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Mavi göğüs dekolteli crop ve ceketi ile balkona çıkan güzel oyuncu peş peşe poz verdi.

1 dilara

Ünlü isim takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerine ise; 'Senin karın kasın var, hiçbir şeye üzülme' ifadelerini not düştü.

3 DİLARA

Kendisini ti'ye alan güzel oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

4 dilara

YORUM YAĞDI

Dilara Aksüyek'e sosyal medyada; 'inanılmazsın', 'harikasın', 'çok ama çok güzel görünüyorsun', 'olay çıkar', 'kraliçe', 'aurası çok başka' gibi yorumlar yapıldı.

5 dilar

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

6 dilara

İlk oyunculuk tecrübesini, 2012 yılında yayımlanan Evlerden Biri dizisinde "Filiz" karakteri ile yaşadı. 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Merhamet adlı dizide Narin'in kardeşi "Şadiye" karakterini canlandırdıktan sonra Kadim Dostum adlı dizide "Deniz" karakterine hayat verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dilara Aksüyek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mynet sordu... Anket sonucunda iki isim arasındaki fark dikkat çekti

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.