Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kaslarını göstermeye doyamadı

İstanbullu Gelin, Arıza, Baba, Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede boy gösteren, şimdilerde de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Dilara Aksüyek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim son olarak balkon pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Mavi göğüs dekolteli crop ve ceketi ile balkona çıkan güzel oyuncu peş peşe poz verdi.

Ünlü isim takipçilerinin beğenisine sunduğu karelerine ise; 'Senin karın kasın var, hiçbir şeye üzülme' ifadelerini not düştü.

Kendisini ti'ye alan güzel oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Dilara Aksüyek'e sosyal medyada; 'inanılmazsın', 'harikasın', 'çok ama çok güzel görünüyorsun', 'olay çıkar', 'kraliçe', 'aurası çok başka' gibi yorumlar yapıldı.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk tecrübesini, 2012 yılında yayımlanan Evlerden Biri dizisinde "Filiz" karakteri ile yaşadı. 2013-2014 yılları arasında yayımlanan Merhamet adlı dizide Narin'in kardeşi "Şadiye" karakterini canlandırdıktan sonra Kadim Dostum adlı dizide "Deniz" karakterine hayat verdi.