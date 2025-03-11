Leyla'nın Serap'ı Dilara Aksüyek son pozlarıyla olay oldu! Bakan bir daha baktı

İstanbullu Gelin, Arıza, Baba, Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede boy gösteren, şimdilerde de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Dilara Aksüyek sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü isim şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Dilara Aksüyek ceket, crop ve pantolon kombini ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun peş peşe yayınladığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'yine çok güzelsin', 'harikasın', 'güzellik desen var, 'yine karın kaslarını göstermiş' gibi yorumlar yapıldı.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk oyunculuk tecrübesini, 2012 yılında yayımlanan Evlerden Biri dizisinde "Filiz" karakteri ile yaşadı.