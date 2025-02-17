Leyla'nın yıldızı Cemre Baysel'den estetik açıklaması! Kusursuz cildini nasıl koruduğunu anlattı

Gonca Vuslateri, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Leyla dizisinde oynayan Cemre Baysel,estetik açıklaması geldi. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim kusursuz cildiyle ilgili de konuştu.

"HER ŞEYİ YERİM"

Snob Mgazagin kameralarına Nişantaşı'nda yakalanan Baysel, yüzünde estetik olmadığını belirtti. Ünlü oyuncu, "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" dedi.

"Cildim için bir şey yapmıyorum, vitamin alıyorum. Beslenmeme dikkat etmem, kürlerim falan yok. Damak tadıma uygun her şeyi yerim, fast food tüketmemeye çalışıyorum. Türk mutfağında vazgeçemediğim yemek mantıdır. Su içmeye özen gösteririm" diye konuştu.