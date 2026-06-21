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Liam Payne'in 28 milyon dolarlık servetinin sahibi belli oldu!

One Direction'ın eski yıldızı Liam Payne'in yaklaşık 28 milyon dolarlık servetinin kime kalacağı belli oldu. Mahkeme belgelerine göre ünlü şarkıcının mirasının tamamını 8 yaşındaki oğlu Bear devralacak.

Liam Payne'in 28 milyon dolarlık servetinin sahibi belli oldu!

İngiliz müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne'ın yaklaşık 21 milyon sterlinlik (28 milyon dolar) servetinin tamamının 8 yaşındaki oğlu Bear'a kalacağı ortaya çıktı.

İki yıl önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybeden Payne'in geride bıraktığı mirasla ilgili yeni mahkeme belgeleri yayımlandı.

Liam Payne in 28 milyon dolarlık servetinin sahibi belli oldu! 1

Yüksek Mahkeme'ye sunulan belgelerde, Payne'in tek çocuğu olan Bear Grey Payne'in mirastan yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Bear'ın annesi ise ünlü şarkıcı Cheryl Tweedy.

VASİYETİ YOKTU

31 yaşındaki Liam Payne, 16 Ekim 2024'te Buenos Aires'teki Casa Sur Hotel'de hayatını kaybettiğinde herhangi bir vasiyet bırakmamıştı.

İngiltere miras hukukuna göre vasiyet olmadan hayatını kaybeden ve evli olmayan kişilerin mal varlığı doğrudan çocuklarına geçiyor. Bu nedenle Payne'in servetinin tamamının tek oğlu Bear'a kalacağı belirtiliyor.

Liam Payne in 28 milyon dolarlık servetinin sahibi belli oldu! 2

Daha önce Payne'in eski sevgilisi Kate Cassidy'nin de miras üzerinde hak iddia edebileceği konuşulmuştu. Ancak yakın kaynaklar, Cassidy'nin herhangi bir talepte bulunmayı düşünmediğini ifade etti.

SERVET 18 YAŞINA KADAR KORUNACAK

Mahkemenin verdiği yeni karar doğrultusunda, mirasın bir bölümü Bear'ın eğitim ve yaşam giderleri için kullanılabilecek. Kalan kısmı ise Bear 18 yaşına gelene kadar bir güven fonunda tutulacak.

Payne'in serveti arasında Buckinghamshire'da bulunan ve 2021 yılında 3,25 milyon sterline satın aldığı lüks evi de yer alıyor. Beş yatak odalı malikânede yüzme havuzu, spor salonu, spa ve tenis kortları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vasiyet miras
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