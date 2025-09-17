MAGAZİN

Lily Collins ince beliyle gündeme geldi! Bir bakan bir daha baktı

Emily in Paris’in başrol oyuncusu Lily Collins son günlerde zayıflığıyla gündeme gelmişti. İncecik beliyle dikkat çeken oyuncuya yorum yağdı.

Lily Collins ince beliyle gündeme geldi! Bir bakan bir daha baktı

Emily in Paris’in başrol oyuncusu Lily Collins görünümüyle gündeme gelmişti. İncecik beli ve belirgin karın kaslarıyla dikkat çeken Collins, daha önce verdiği röportajlarda düzenli pilates yaptığını ve dengeli beslenmeye dikkat ettiğini belirtmişti.

Emily in Paris dizisinde “Emily Cooper” karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun zayıflığı bazı hayranlarını ise endişelendirdi.

Lily Collins ince beliyle gündeme geldi! Bir bakan bir daha baktı 1

Birçok hayranının ilk tepkisi "Lily her zaman bu kadar zayıf mıydı?", "Lütfen bir şeyler ye", "Sağlıklı görünmüyor" oldu.

Lily Collins ince beliyle gündeme geldi! Bir bakan bir daha baktı 2

Kullanıcılardan bazıları “neden yakın çevresi buna müdahale etmiyor?”, "Bu görüntü çok kötü", "Keşke farkına varsa ve biraz kilo alsa" yorumlarında bulundu.

Lily Collins
