Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi
Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi

İster domates sosu kaynatıyor olun ister çıtır çıtır turşular kuruyor olun; mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ürünlerle kışlık hazırlıklarınızı keyifli bir sürece dönüştürmek mümkün. Büyük hunilerden cam kavanozlara, kevgirlerden sarımsak soyucularına kadar birçok ürün sayesinde hazırlıklarınız hem hijyenik hem de düzenli hale getirebilirsiniz. Biz de bütün bu kışlık telaşını yormadan geçirmenizi sağlayacak ürünlerden oluşan bir seçki hazırladık. İşte detaylar...

Mutfaktaki en keyifli telaşlardan biri olan kışlık hazırlıkları son hız devam ediyor! Reçeller, konserveler ve turşular derken yazın taze lezzetlerini kavanozlara doldurup soğuk günler için saklamak ayrı bir mutluluk. Ama işin sırrı sadece malzemelerde değil, kullandığınız mutfak ürünlerinde de gizli. Doğru araçlarla hem daha güvenli hem de zahmetsiz bir şekilde kışlıklar hazırlamanız için birbirinden etkili ürünleri listeledik.

1. Sağlıklı saklama çözümü: Afracam Metal Kapaklı Cam Kavanoz (6x230 ml)

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 1

Evde hazırladığınız kefir, reçel veya baharatlarınızı saklamak için müthiş bir tercih olan Afracam Siyah Metal Kapaklı Şeffaf Cam Kavanoz, 230 ml kapasitesi ve şık siyah metal kapakları ile hem görsel açıdan hoş hem de çok işlevsel. Kullanımdan önce yüksek sıcaklıkta yıkayarak çabucak dezenfekte edebileceğiniz kavanozlar, kefirinizi veya diğer fermente gıdalarınızı da güvenle saklamanıza olanak tanır. Şeffaf cam yapısı ile içeriklerini kolayca görebileceğiniz kavanoz setiyle mutfak kışlık hazırlıklarına düzen getirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Afracam cam kavanozların kaliteli yapısını ve şık tasarımını çok beğenen kullanıcılar, kavanozların her türlü gıda ve kışlık için ideal olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kavanozların sağlam olması kullanıcıların en çok sevdiği özellikler arasında yer alıyor.

Afracam kavanozun yanında Afracam 10'lu 425 ml Metal Kapaklı Şeffaf Cam Kavanoz ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Kışlık hazırlıklarında vazgeçilmez: Sarkap Cam Kavanozlar için Bükümlü Yeniden Kullanılabilir Konserve Kapağı Seti (10 Adet)

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 2

Sarkap'ın 10'lu konserve kapağı seti, mutfağınızda ihtiyacınız olan farklı sosları, baharatları, yiyecekleri ve daha fazlasını saklamanız için müthiş bir çözüm. 82 mm çapındaki geniş ağızlı konserve kavanozlarına uyumlu olan kapaklar, yiyeceklerinizi taze tutmak için harika bir vakum yapar. Güçlü metal malzemeden üretilen kapaklar, aynı zamanda paslanmaya dayanıklı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir özellikte.

Kullanıcılar ne diyor?

Setten oldukça memnun olan birçok kişi, kapakların uzun ömürlülüğü ve vakum oluşturma performansını överken paslanma yapmaması ve renklerinin bozulmamasını da oldukça beğeniyor. Ürün, geniş ağızlı kavanozlarla kusursuz uyum sağladığı için özellikle konserve yapımı için ideal bulunuyor.

Sarkap konserve kapağı setinin yanında Çelikpençe 50'li Konserve Kavanoz Kapağı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 3

3. Çok yönlü kullanım: WMF Gourmet Çelik Huni

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 4

WMF Gourmet'in hunisi, mutfağınızda reçel ve turşu yapımından kışlık konserve hazırlamaya kadar pek çok farklı işlev için yararlanabileceğiniz fonksiyonel bir araç. 18/10 mat, paslanmaz çelikten üretilen ve 22,5 cm yükseklikte olan huni, aside dayanıklı yapısıyla uzun süre şeklini korurken doldurma, azaltma ve süzme işlemlerinde mükemmel performans gösterir. Doldurma borusunun ucundaki kertikler sayesinde sıvılarda taşma yaşamadan doldurulabilen huni, sapıyla hem rahatça doldurulabilir hem de kullanımdan sonra kuruması için asılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, WMF’nin paslanmaz çelik hunisinin sağlamlığı ve kaliteli işçiliğinden çok memnun. Plastik yerine çelik olmasıyla özellikle tercih edilen huninin şişe ve kavanoz doldururken oldukça pratik bulunduğu, boyutunun da günlük mutfak ihtiyaçları için ideal olduğu sıkça belirtiliyor. Ayrıca, hem elde hem bulaşık makinesinde kolayca temizlenmesi de artı puan alıyor.

WMF huninin yanında Saplı Kavanoz Konserve Hunisi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Kalite ve şıklığı bir araya getiren: Zwilling 7 Parça Bambu Bloklu Bıçak Seti

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 5

Zwilling’in bıçak seti, kışlık hazırlıklarını hızlandırmak isteyenler için ideal bir tercih. Bambu bloğu ile hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunan set, içindeki soyma ve süsleme bıçağından aşçı ve ekmek bıçağına kadar ihtiyaç duyduğunuz her aksesuarla her malzemeyi profesyonelce doğrayıp hassas kesimler yapmanızı sağlıyor. Bileyici ve çok amaçlı makasın da yer aldığı setin yüksek kaliteli çelikten üretilen bıçakları, sağlamlık ve esneklik açısından mükemmel performanslarının yanında saplarının ergonomik oluşuyla da konforlu bir kesim deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Zwilling bıçak setinin uzun ömürlü keskinliğinden ve bambu blok tasarımından oldukça memnun. Birçok kişi bıçakların ele rahat oturduğunu ve hassas kesimlerde büyük hız kattığını belirtiyor. Özellikle çok amaçlı makasın da setle birlikte gelmesi, setin kullanışlılığını artıran bir özellik olarak öne çıkıyor.

Zwilling bıçak setinin yanında Karaca Overcut 6 Parça Bıçak Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Hazırlıkları pratikleştiren: Alsoy Sarımsak Soyucu

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 6

Alsoy Sarımsak Soyucu ile sarımsak soymanın zahmetli sürecine son verebilirsiniz! Uygulaması basit olan soyucu, tekrar kullanılabilir yapısıyla hem ekonomik hem de çevre dostu. Düz bir zeminde kuru sarımsak tanelerini soyucunun içine koyup elinizle hafifçe üstüne bastırıp tezgahın üzerinde ileri geri hareketlerle yuvarlayarak saniyeler içinde tertemiz soyulmuş sarımsaklar elde edebilirsiniz. Özellikle turşu yaparken ihtiyaç duyacağınız soyucuyla hiç bıçak kullanmadan ve eliniz kokmadan sarımsaklarınızı hazırlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, bu ürünü aldıktan sonra, “Neden daha önce almadım!” diye düşündüklerini söylüyor. Tek seferde 10-15 diş sarımsağın kabuğunu çabucak soyması sayesinde mutfakta büyük zaman kazandırdığını söyleyen kullanıcılar, ürünün çok pratik olduğundan ve hayatı kolaylaştırdığından bahsediyor.

Alsoy sarımsak soyucunun yanında Elite Avm Silikon Sarımsak Kabuk Soyucu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Doğal ve ferahlatıcı: Arifoğlu Organik Elma Sirkesi (500 ml)

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 7

Turşularınızdan soslarınıza, salatalarınızdan yemeklerinize kadar her türlü tarife eşsiz bir lezzet katan Arifoğlu’nun organik elma sirkesinin doğal fermantasyon yoluyla üretildiğini ve herhangi bir kimyasal işlem görmediğini, sirkenin yüzeyinde oluşabilecek “ana” adı verilen şeffaf tabakadan anlayabilirsiniz çünkü bu pastörize edilmediğinin bir göstergesi. Üstelik, sirkeyi serin ve karanlık bir yerde muhafaza ederek uzun süre tazeliğini korumasını sağlayabilir, böylelikle faklı zamanlarda kurduğunuz turşular için de yararlanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Yumuşak içimi ve doğal yapısı ile özellikle salatalar ve turşular için ideal olan Arifoğlu elma sirkesini pek çok kullanıcı seviyor. Aynı zamanda birçok kişi de sirkeyi organik olması nedeniyle tercih ettiğini belirtiyor.

Arifoğlu organik elma sirkesinin yanında Kemal Kükrer Organik Üzüm Sirkesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Turşuları bir üst seviyeye taşıyan: Balküpü Toz Şeker (3 kg)

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 8

Reçellerinizi ve turşularınızı tatlandırmak için Balküpü toz şeker harika bir seçenek! Çay ve kahve gibi her türlü içeceği daha lezzetli hale getirirken tatlılarınızın ve turşularınızın da daha aromalı olmasına yardımcı olan şeker, günlük tariflerde de pek çok kullanım alanıyla mutfakların uzun zamandır vazgeçilmezi olan bir ürün. Üstelik, doğru koşullarda sakladığınızda uzun bir süre kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Tat yoğunluğunun yüksek olmasıyla pek çok kişinin tatlılarında ve içeceklerinde mükemmel sonuçlar almasını sağlayan Balküpü toz şeker, pek çok kullanıcıya göre fiyat performansı yüksek olan bir ürün. İri taneli ve çok iyi tat veren toz şeker, aynı zamanda herkesin gönül rahatlığıyla tavsiye ettiği bir gıda.

Balküpü toz şekerin yanında Başak Toz Şeker ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kışlık hazırlıkların vazgeçilmezi: WMF Profi Plus Süzme Kevgiri

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 9

Domates sosu kaynatırken, reçelin köpüğünü almak ya da turşu suyunu berrak tutmak istediğinizde WMF Profi Plus süzme kevgir imdadınıza yetişiyor. Cromargan paslanmaz çelikten üretilen bu ürün, dayanıklı yapısı sayesinde yıllarca formunu koruyor. Uzun sapı ve geniş yüzeyiyle kullanım kolaylığı yaşatıyor ve bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Üstelik, hijyenik, asitlere dayanıklı ve bozulmaz yapısıyla kışlık hazırlıklarınızı güvenle yapmanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, süzme kevgirin çok yönlü kullanımından oldukça memnun. Yüksek tencerelerde haşlanan makarna ya da pirincin suyunu süzmekten çorbalardaki köpüğü almaya kadar pek çok işte kullandıklarını belirtiyorlar. İnce gözenekleriyle sıvıları ve nişasta kalıntılarını çok iyi ayırdığı ve hatta pudra şekeri serpmek için bile işlevsel olduğu yorumlarda öne çıkıyor.

WMF kevgirin yanında WMF Profi Plus Kevgir ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Turşularınızın aromasını zenginleştiren: Hanzade Bitkisel 84 Mineralli Çankırı Kristal Kaya Tuzu (10 kg)

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 10

Tamamen doğal kaynaklardan elde edilen Hanzade Bitkisel’in 84 mineralli Çankırı Tuzu, sofralarınıza doğanın en değerli minerallerini getiriyor. Kimyasal işleme tabi tutulmadan işlenen ve bu sayede saflığını koruyan tuz, içeriğindeki potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, iyot ve selenyum ile günlük mineral ihtiyacınız için gerekli birçok öğeyi barındırıyor. Kışlık sos, turşu ve yemeklerinize sadece lezzet değil besleyici değer katan Hanzade Bitkisel tuz, sağlığınız için de ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

Doğal ve katkısız olması nedeniyle sevilen tuzun sofralara kattığı lezzetten memnun olan kişiler, ürünün günlük yaşamda yemeklerin tadını nasıl zenginleştirdiğinden bahsediyor. Ağız bakım suyu ve yüz yıkamada da tercih edilen ürünün büyük boyutta olması ve uzun süre kullanılabilmesi de beğenilen özellikler arasında.

Hanzade Bitkisel kristal kaya tuzunun yanında İpek Değirmen Limon Tuzu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. İşlevsellik ve pratiklik bir arada: Staub Servis Kaşığı

Reçel, konserve, turşu... Kışlık hazırlıklarınıza yardımcı ürünler listesi 11

Sadece kışlık hazırlıklarda değil, sofraya da şıklık katmak isteyenlere Staub servis kaşığı gerçek bir yardımcı. Ergonomik akasya ağacından sapı elinizde çok rahat bir his bırakırken BPA içermeyen silikon kısmı hem yapışmaz tavalarla hem de sıcak malzemelerle güvenle kullanılabiliyor. İster kavanozlara domates sosu doldurun ister sofrada yemek servis edin, Staub kaşık kalitesiyle her işinizi pratikleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Hem estetik hem de çok kaliteli olduğunu söyleyen kullanıcılar, servis kaşığını silikon kısmının tavaları çizmemesi, ısıya dayanıklı olması ve porsiyonlamada ideal ölçü sunmasını sıkça övüyor. Sapının ele iyi oturduğu ve oldukça hafif ama sağlam olduğunu belirten kullanıcılar, ürünün yıkanmasının kolaylığı ve ömürlük kullanım vadetmesiyle de çok memnun kaldıklarını ifade ediyor.

Staub servis kaşığının yanında WMF Pişirme Kaşığı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

