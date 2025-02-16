Love filmini izleyenler erotik sahneler karşısında şaştı kaldı! 'Açılış sahnesi beni şaşkına çevirdi!'

Yurt dışı Prime Video izleyicileri, "Şimdiye kadar gördükleri en açık sahneli film" olarak tanımlanan Love filmiyle şok oldular ve çoğu izleyici başından itibaren dehşete düştü.

Erotik romantik film, dramayla dolu ve açık sahnelerle yüklü. Film, Ugo tarafından canlandırılan Murphy'nin eski kız arkadaşı Electra'yı hatırlarken yaşadığı anıları konu alıyor.

Bazı izleyiciler, filmin şok edici ilk sahnesine verdikleri tepkiyi TikTok'ta paylaştılar.

Bir izleyici "Hemen izleme geçmişimi temizlemek zorunda kaldım ve bir daha asla TikTok önerilerine detaylı araştırma yapmadan güvenmeyeceğim" dedi.



Bazı izleyiciler "İlk sahne beni tamamen şok etti" "Tepki videolarını gördükten sonra, insanların abarttığını düşündüm. Ama abartmamışlardı", "İlk birkaç dakika beklediğimden çok daha açık sahnelerle doluydu" yorumlarında bulundu.

LOVE FİLMİ KONUSU NE?

Arjantinli yönetmen Gaspar Noé'nin yazıp yönettiği Love; Ugo Fox, Klara Kristin, Karl Glusman ve Aomi Muyock'un başrollerini paylaşıyor. Love, Paris'e gelen Murphy'nin Electra ile tanışmasını, ona aşık olmasını ve bir aşk üçgeninin ortasında kalmasını anlatıyor.

Yönetmen filmi özellikle 3D olarak çektiğini ve yaşanan aşkı apaçık göstermek istediğini söylemişti.