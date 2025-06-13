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Love Island villasında sular durulmuyor! İki yarışmacı gizlice yataklarından kaçıp...

Love Island yarışması her sezonuyla İngiltere'de konuşuluyor. Müstehcen anların yaşandığı yarışmada bu sefer de iki yarışmacı gizlice yataklarından çıkıp geceyi birlikte geçirdi.

Love Island villasında sular durulmuyor! İki yarışmacı gizlice yataklarından kaçıp...
Kubra Akalın

İngiltere'nin en uzun soluklu yarışması Aşk Adası gündemden düşmüyor. Yeni sezonun üzerinden sadece birkaç gün geçmişken, ilişkilerdeki gerilim ve heyecan hızla tırmanıyor.

Perşembe akşamı yayınlanan Love Island bölümünde, kabin memuru Helen Ford ve Harry Cooksley'nin gizlice kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

Ancak bu gizli kaçamak uzun sürmedi; adadaki çoğu yarışmacı onların ayrıldığını fark etti. Bu isimlerden biri de Harry'nin yanında yatan Shakira Khan’dı. Gece görüş kameraları, Shakira’nın ikilinin çıkışını ifadesiz bir yüzle izlediği anı kaydetti.

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Eskiden sadece davetlilere açık olan Hideaway, yarışmacıların romantik anlar yaşadığı özel bir odaydı. Ancak 12. sezonla birlikte yapımcılar bu kuralı kaldırdı ve kaçamak odasının kapılarını 7/24 açık hale getirdi.

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Öte yandan, perşembe gecesi yayınlanan bölümde, 30 yaşındaki Harry, Shakira’nın önceki gece Blu Chegini ile Hideaway'de öpüştüğünü öğrendi.

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Seyirciler bu anları sosyal medyada yorumlardı ve bu sezonun daha önceki sezonlara göre daha kaoslu geçeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
aşk adası
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