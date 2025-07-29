Lvbel C5 50 milyonluk lüks aracıyla gündemde! Gören hayran kaldı

‘Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, takip eden süreçte de tutuklanmıştı.

Bir süre Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Lvbel C5 geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Lvbel C5 şimdi de lüks aracıyla gündem oldu. 50 milyon TL'ye kendisine araç alan ünlü isim aracının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Lvbel C5'e 'hayırlı olsun' mesajları yağdı.

MUSTAFA SANDAL İLE POLEMİĞE GİRMİŞTİ

Geçen günlerde Harbiye Açıkhava'da konser veren popçu Mustafa Sandal, yeni şarkısı 'Aşkına Destan'ı seslendirdikten sonra rapçi Lvbel C5'in 'Havhavhav' şarkısına gönderme yaparak şunları söylemişti: "Bir ara düşündüm, 'Miyav Miyav' diye bir şarkı mı yapsam? diye. Sonra 'Sen Mustafa Sandal'sın' dedim. İçime sinmedi."

"PREMIUM ÜYELİĞİ YOKSA VEREYİM"

Sandal'ın bu sözleri üzerine rapçi Lvbel C5 de "Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Açsın Spotify'ı, oradan dinleyenlere baksın. Spotify'I yoksa ben de verebilirim. O zaten kafaya koymuş, 'üüürürü, mürürü' bir şeyler yapacak galiba" demişti.