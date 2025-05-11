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Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü ortaya çıktı!

Havhavhav şarkısıyla ünlenen Lvbel C5 olarak tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla tutuklandı. Ünlü rapçinin cezaevinde ilk görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü ortaya çıktı!
Cansu Akalp

Rap dünyasının son dönemlerde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur,geçtiğimiz hafta şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifadesi alınmak için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırıldı. Bodur’un verdiği ifadede şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

Lvbel C5'in cezaevinden ilk görüntüsü ortaya çıktı. İşte o görüntü...

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Lvbel C5, 2024 yılı Spotify verilerine göre Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci sanatçısı olmuştu. Lvbel C5'in iki şarkısı da Türkiye'de en çok dinlenen ilk 10 şarkı arasında yer almıştı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Dünya Rap Lvbel C5
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