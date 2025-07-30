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Lvbel C5 sevgilisini paylaştı! Aşkını böyle ilan etti

Son dönemde Rap dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Lvbel C5 sevgilisini paylaşıp aşkını ilan etti.

Lvbel C5 sevgilisini paylaştı! Aşkını böyle ilan etti
Öznur Yaslı İkier

Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, takip eden süreçte de tutuklanmıştı.

Bir süre Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Lvbel C5 geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti.

Lvbel C5 sevgilisini paylaştı! Aşkını böyle ilan etti 1

Son dönemde kazancıyla gündeme gelen Lvbel C5 şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. 50 milyonluk lüks aracıyla adından söz ettiren Lvbel C5 arabasının içinde sevgilisini paylaşıp aşkını ilan etti.

Lvbel C5 sevgilisini paylaştı! Aşkını böyle ilan etti 2

Lvbel C5, Ece Kırtanır'ı paylaşıp 'seni seviyorum' notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Lvbel C5
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