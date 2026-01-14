MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mahkeme başkanı Ufuk Bayraktar'a çıkıştı: Ünlü oyuncu ağladı! Aylık gelir detayı

İçerik devam ediyor

Oyuncu Ufuk Bayraktar, hakkında iş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. Bayraktar, 11 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi. Oyuncu ve mahkeme başkanı arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. İşte yaşananlar...

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında. Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan oyuncu Bayraktar hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şartı ile serbest kalmıştı. Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkmak için adliyeye geldi. Takım elbisesiyle dikkat çeken oyuncu tanınmamak için gözlük ve şapka takmayı da ihmal etmedi.

Mahkeme başkanı Ufuk Bayraktar a çıkıştı: Ünlü oyuncu ağladı! Aylık gelir detayı 1

İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ahmet P. ile taraf avukatları da katıldı.

AYLIK GELİRİ ŞAŞIRTTI

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Bayraktar, lise mezunu ve sanatçı olduğunu belirterek aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Savunma yapan Bayraktar, yaklaşık 45 yıldır Cihangir'de bulunduğunu belirterek, "Orada babamdan kalma bir çay bahçesi bulunmaktadır. Alkol tüketiminden dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Sabah 10.00'dan akşama kadar içerdim. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Ahmet P.'den haraç istemedim, konu kesinlikle yanlış anlaşılmış. Korumak benim ne haddime. Ben sadece Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım, birçok hayır işim de olmuştur" dedi.

Mahkeme başkanı Ufuk Bayraktar a çıkıştı: Ünlü oyuncu ağladı! Aylık gelir detayı 2

Savunmasına devam eden Bayraktar, "Ben mahallemdeki esnafı hayır işi yapması için teşvik ederim. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Yine bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım, üzerine de alkol tüketmiştim. Kendimde olmadığımı hatırlıyorum ve arbede olduğunu hatırlıyorum. Ayrıntılara vakıf değilim. Kayıtları izleyince müştekiye vurduğumu gördüm. Öfke kontrolüm gitmiş, üzgünüm. Ben müştekiye esasen kendisinin dükkanında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmemdir. Yağma kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.

MAHKEME BAŞKANI DAYANAMADI

Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Bayraktar'a dönerek, "Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?" diye sordu. Bayraktar ise "Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam" diye yanıtladı.

Daha sonra ağlayarak söz alan Bayraktar sesi titreyerek, "Bu şekilde burada durmak beni üzüyor. Ben kimsenin parasını gasp etmeye yönelik söylemde bulunmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı Ufuk Bayraktar a çıkıştı: Ünlü oyuncu ağladı! Aylık gelir detayı 3

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Müşteki Ahmet P. ise ifadesinde, işlettiği kahvaltı salonuna Bayraktar ile birçok arkadaşının geldiğini ve sarhoşluk durumlarından oldukça rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, "Bayan garsonlardan birine 'seninle evlenmek istiyorum' muhabbeti de yapmış. Hesaplarını öderlerdi zaten ama tüm mesaimi o masaya harcıyordum ve işletmeme uymayan bir masaydı. Ufuk Bayraktar ile ağabeyim bir şeyler konuşmuşlar, ben sadece parasal olarak 25'i duymuştum. Benden ise 'mahallenin gençlerine 10 bin lira tabla silme parası verin, iş yapsınlar, paket servis atsınlar, mahallenin gençleri çalışsın' dedi. Benim yüzüme 'bunca zaman bir çay içmeye gelmedin' diyerek vurması üzerine ben şikayetçi oldum ancak şiddet durumundan sonra erkek kardeşimden olayın doğrusunu öğrendim. Bayraktar'ın sözlerini ilk başta yanlış anlamışım. Sanıklardan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ufuk Bayraktar'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı
Eşref Rüya'da kriz mi var? Her şeyi sildiEşref Rüya'da kriz mi var? Her şeyi sildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Azıcık ünlü olanlar kendini kral zannediyor
Ünlü sonuçta ceza alacak mı?
kendisini dayı filimde zannetti herhalde
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.