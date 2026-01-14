Mahkeme başkanı Ufuk Bayraktar'a çıkıştı: Ünlü oyuncu ağladı! Aylık gelir detayı

Oyuncu Ufuk Bayraktar hakim karşısında. Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek yumrukla saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan oyuncu Bayraktar hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şartı ile serbest kalmıştı. Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkmak için adliyeye geldi. Takım elbisesiyle dikkat çeken oyuncu tanınmamak için gözlük ve şapka takmayı da ihmal etmedi.

İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ahmet P. ile taraf avukatları da katıldı.

AYLIK GELİRİ ŞAŞIRTTI

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Bayraktar, lise mezunu ve sanatçı olduğunu belirterek aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söyledi. Savunma yapan Bayraktar, yaklaşık 45 yıldır Cihangir'de bulunduğunu belirterek, "Orada babamdan kalma bir çay bahçesi bulunmaktadır. Alkol tüketiminden dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Sabah 10.00'dan akşama kadar içerdim. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hakim değilim. Ahmet P.'den haraç istemedim, konu kesinlikle yanlış anlaşılmış. Korumak benim ne haddime. Ben sadece Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışırım, birçok hayır işim de olmuştur" dedi.

Savunmasına devam eden Bayraktar, "Ben mahallemdeki esnafı hayır işi yapması için teşvik ederim. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Yine bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım, üzerine de alkol tüketmiştim. Kendimde olmadığımı hatırlıyorum ve arbede olduğunu hatırlıyorum. Ayrıntılara vakıf değilim. Kayıtları izleyince müştekiye vurduğumu gördüm. Öfke kontrolüm gitmiş, üzgünüm. Ben müştekiye esasen kendisinin dükkanında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmemdir. Yağma kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.

MAHKEME BAŞKANI DAYANAMADI

Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Bayraktar'a dönerek, "Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?" diye sordu. Bayraktar ise "Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam" diye yanıtladı.

Daha sonra ağlayarak söz alan Bayraktar sesi titreyerek, "Bu şekilde burada durmak beni üzüyor. Ben kimsenin parasını gasp etmeye yönelik söylemde bulunmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. 3 milyon dolarlık film yaptığımdan benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm, ben yapmasam kim yapacak?" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Müşteki Ahmet P. ise ifadesinde, işlettiği kahvaltı salonuna Bayraktar ile birçok arkadaşının geldiğini ve sarhoşluk durumlarından oldukça rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, "Bayan garsonlardan birine 'seninle evlenmek istiyorum' muhabbeti de yapmış. Hesaplarını öderlerdi zaten ama tüm mesaimi o masaya harcıyordum ve işletmeme uymayan bir masaydı. Ufuk Bayraktar ile ağabeyim bir şeyler konuşmuşlar, ben sadece parasal olarak 25'i duymuştum. Benden ise 'mahallenin gençlerine 10 bin lira tabla silme parası verin, iş yapsınlar, paket servis atsınlar, mahallenin gençleri çalışsın' dedi. Benim yüzüme 'bunca zaman bir çay içmeye gelmedin' diyerek vurması üzerine ben şikayetçi oldum ancak şiddet durumundan sonra erkek kardeşimden olayın doğrusunu öğrendim. Bayraktar'ın sözlerini ilk başta yanlış anlamışım. Sanıklardan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ufuk Bayraktar'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA