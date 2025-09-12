MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül açtı ağzını yumdu gözünü! 'Cenazeme gelmeyin' diyerek vasiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül; medya sektörünün vefasız olduğunu dile getirip "Vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin!" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Medya sektörünün vefasız olduğunu savunan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, X hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

Sözlerine "Haber bültenleri... Sözüm size..." ifadeleriyle başlayan Kırmızıgül şöyle devam etti; "Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer vermiyorlar. Yaşarken görmezden geliyorlar. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlıyorlar.. Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur… Kaybettiklerimizde bu acı tabloya defalarca şahit olduk.

Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar. Ama bugün çoğu haber kanalı ve haber bültenleri , sanatçının sesine yer vermek yerine; yolsuzluğa batmış hırsızlara, ikiyüzlü sahtekârlara, günübirlik çıkarların temsilcilerine yer veriyor. Yazıklar olsun!

Bir zamanlar Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar, Ufuk Güldemir, Uğur Dündar gibi gerçek gazeteciler vardı. Onlar halkın sanatçısına, emeğine sahip çıktılar; yaşarken değerlerini bildiler ve sanatçıları ana haberlere taşıdılar. Bugün gelinen nokta ise utanç vericidir.

Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz! Artık yanımızda duran, bizlerin alın terini gören, emeğimize saygı duyan ve bunu haber bültenlerinde yer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağım.

'VASİYETİMDİR'

Ve bu benim son sözüm, vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin. Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin hiç bir anlamı yoktur."

