Uyuşturucu soruşturması... Reynmen, Hasan Can Kaya ve Çakal dahil 11 kişi hakkında karar belli oldu!

31 Ocak 2026'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı Bu kapsam gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal gibi isimlerin de aralarında olduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğukan Akbayır

31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alımıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal gibi isimlerin de olduğu 11 kişi ifade verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" gerçekleştirmişti.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alınmıştı.

Aralarında Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi isimlerin de yer aldığı ünlüler gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, Fırat Yayla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

