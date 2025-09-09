MAGAZİN

Manifest Grubu'na tepki! "Evet yobazım" diyen Survivor Yunus'tan çirkin sözler

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden, Manifest grubuna açılan soruşturma sonrasında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Evet Yobazım" diyen Survivor Yunus'tan çirkin sözler...

Manifest Grubu'na tepki! "Evet yobazım" diyen Survivor Yunus'tan çirkin sözler

Survivor'da girdiği kavgalar ve ettiği küfürlerle hafızalara kazınan, Aleyna ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Yunus Emre paylaşımıyla gündemde. Manifest Grubu'na açılan soruşturmaya sessiz kalmayan Yunus Emre paylaşımıyla tepki çekti.

'Bir şeyi asla unutmayalım... Kadın bedeni kutsaldır" diyen Survivor Yunus Emre şunları yazdı:

"Eleştirilmemeli ve teşhir ürünü olmamalıdır. Evet yobazım, yolda yürürken ta...klarımı görmek zorunda kalmıyorsun ama ben bir sürü meme ve g.t görüyorum. Bir kendinize gelin ya..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu. Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

