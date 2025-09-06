MAGAZİN

Manifest Grubu'nun yıldızı Lidya Pınar aşkını ilan etti! Ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

Manifest Grubu üyesi Lidya Pınar aşkını ilan etti. Oyuncu Kaan Miraç Sezen'in doğum gününü Instagram'dan romantik bir kare ile kutlayan Pınar aşkını resmen ilan etti.

Kubra Akalın

Manifest Grubu son dönemde hem kariyerleriyle hem de özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Grubun dikkat çeken isimlerinden Lidya Pınar aşkını ilan etti.

Pınar, oyuncu Kaan Miraç Sezen’in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı romantik bir fotoğrafla kutladı.

Çiftin samimi pozu, kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından da “Çok yakışıyorsunuz”, “Sürpriz çift” ve “Mutluluklar” yorumları yağdı.

Öte yandan doğum günü kutlanan Kaan Miraç Sezen de genç kuşağın yükselen oyuncuları arasında yer alıyor.

KAAN MİRAÇ SEZEN KAÇ YAŞINDA?

Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Kaan Miraç Sezen, son dönemde adını hem sahne projeleri hem de dizi/film çalışmalarıyla duyurmayı başardı. 6 Eylül 2002 doğumlu olan oyuncu Bursa doğumlu. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

