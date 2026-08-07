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Manifest kızı Sueda Uluca aşka geldi! Sevgilisini paylaştı

Popüler müzik grubu Manifest'in üyesi Sueda Uluca bir süredir, sosyal medya fenomeni ve rapçi Berkcan Güven'le aşk yaşıyor. İkili, ilk kez kendi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Manifest kızı Sueda Uluca aşka geldi! Sevgilisini paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan müzik gruplarından biri haline gelen Manifest, çıkış yaptığı ilk günden itibaren geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Grubun üyeleri Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay ise yalnızca müzik kariyerleriyle değil, özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Manifest kızı Sueda Uluca aşka geldi! Sevgilisini paylaştı 1

Grup üyelerinden Sueda Uluca bu defa aşka geldi. Bir süredir sosyal medya fenomeni ve rapçi Berkcan Güven'le aşk yaşayan ünlü isim ilk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı.

Manifest kızı Sueda Uluca aşka geldi! Sevgilisini paylaştı 2

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni dump gönderisine sevgilisi Sueda Uluca ile çekildiği romantik kareleri ekledi. Böylece uzun süredir haklarında konuşulan ilişki ilk kez taraflardan biri tarafından açıkça paylaşılmış oldu.

Manifest kızı Sueda Uluca aşka geldi! Sevgilisini paylaştı 3

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Manifest
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Gariban yapsa fuhuş, zina, ahlaksız olur. Bunlar yapınca aşk...
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