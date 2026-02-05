Güney Koreli oyuncudan Kapadokya çıkarması! Balon fiyatlarını duyunca şaştı kaldı

Son yıllarda Güney Kore yapımları dünya genelinde büyük ilgi görürken, bu projelerde rol alan oyuncular da geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor.

Özellikle 'My Name' ve 'Flex X Cop' dizilerindeki performansıyla dikkat çeken Ahn Bo-hyun, başarılı oyunculuğunun yanı sıra karizması ve yakışıklılığıyla da adından söz ettiriyor.

Güney Koreli ünlü oyuncu Ahn Bo-hyun, kardeşi ile birlikte Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret etti.

Bölgedeki deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Bo-hyun, Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonlarına binmek isteyince pazarlık yapmayı da ihmal etmedi.

BALON FİYATLARI ŞAŞIRTTI

Balon turuna katılmak için farklı işletmeleri tek tek gezen ünlü oyuncu, üç ayrı firmadan birbirinden farklı fiyat teklifleri aldı. Buna göre ilk işletme balon turu için 80 Euro talep ederken, ikinci firma 65 Euro fiyat verdi. Üçüncü işletme ise 55 Euro önerdi. Buna karşı ünlü oyuncu son işletmeyle pazarlık yaparak fiyatı 40 Euro'ya indirdi.

Aynı hizmet için talep edilen ücretlerin bu kadar farklı olması ünlü ismi şaşırttı. Bu durum sosyal medyada 'denetim eksikliği' şeklinde yorumlandı.