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Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabipten şok iddia! "İntihar mıydı hâlâ emin değilim"

Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Marilyn Monroe, 1962 yılında aşırı doz ilaçtan hayatını kaybetti. Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabip 64 yıl sonra konuştu. Açıklamalar Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili yıllardır süregelen soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabipten şok iddia! "İntihar mıydı hâlâ emin değilim"
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Hollywood’un efsanevi yıldızı Marilyn Monroe’nun 1962’de intihar olarak kabul edilen ölümü yeniden gündemde. Yıldızın ölümünün “aşırı dozda sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığı” biliniyor. Ancak bu konuda soru işaretleri de sürüyor.

DailyMail'de yer alan haberde; Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabip 64 yıl sonra açıklamalarıyla gündeme geldi. O dönem Los Angeles County’de görevine yeni başlamış bir adli tabip yardımcısı olan Thomas Noguchi, 64 yıldır komplo teorileriyle çevrili bu ölümün perde arkasını araştırmakla görevlendirildi.

Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabipten şok iddia! "İntihar mıydı hâlâ emin değilim" 1

İNCE BAĞIRSAKLARINI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELEYİP...

Bugün 98 yaşında olan Noguchi, LA Coroner adlı kitapta gazeteci Anne Soon Choi’ye konuştu ve Monroe’nun ölümüyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. O sabah okuduğu raporu şöyle hatırlıyor:

"Beyaz kadın. Mavi gözlü. Yaklaşık 52 kg. Yatağın yanında birçok ilaç şişesi vardı. Nembutal (uyku ilacı) içeren bir şişe tamamen boştu. Bir başka şişede ise kloral hidrat kalıntıları bulunuyordu."

Marilyn Monroe’nun otopsisini yapan adli tabipten şok iddia! "İntihar mıydı hâlâ emin değilim" 2

EK TESTLERİN YAPILMASI İSTENMEDİ

Otopsi sırasında adli tabip Monroe’nun karnı ve ince bağırsağı detaylı şekilde incelendi. Ancak ölüm nedeninin yüksek doz ilaç kullanımı olarak kayda geçmesine rağmen, mide ve bağırsaklarında hiçbir ilaç kalıntısı görünmüyordu. Bu, Noguchi’yi şaşırtan en büyük detaylardan biriydi. Gazeteci Anne Soon Choi’nin aktardığına göre, Noguchi olayın tam olarak aydınlanması için Monroe’nun midesi ve iç organları üzerinde toksikoloji testleri yapılmasını istemişti. Ancak baş toksikolog, Curphey’in raporu açıklandıktan sonra bu organları imha etmişti.

Noguchi, yıllar sonra bile Marilyn Monroe’nun ölümünün gerçekten intihar olup olmadığından emin değil. Adli tabip yıllar sonra “Tüm göstergeler öyle diyor ama bazı şeyler hiç mantıklı gelmedi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Marilyn Monroe
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