MasterChef 2024 ödülü ne oldu? MasterChef Şampiyonu Onur Üresin kaç para kazandı? Büyük ödül belli oldu

MasterChef 2024 heyecanı son buldu ve yarışmanın kazananı Onur Üresin oldu. Finalde rakibi Kerem Bilginer ile kıyası mücadele eden Onur Üresin MasterChef'ten şampiyonluk kupasıyla birlikte ayrıldı. Yarışma takipçileri aynı zamanda şampiyonun kazandığı büyük ödülü de merak etmeye başladı. Peki, MasterChef Şampiyonu Onur Üresin büyük ödül olarak ne kazandı?

MASTERCHEF 2024 ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef finalinde normal şartlarda kazananın ödülü canlı yayında açıklanıyordu. Ancak bu sefer beklenen olmadı ve büyük ödül açıklanmadı. Herkes büyük ödülün ne olduğu merak etmeye başladı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU NE KAZANDI?

Geçtiğimiz senelerde MasterChef şampiyonlarına lüks bir araba hediye edilmişti. Bu sene ise Onur Üresin'e iddialara göre yaklaşık 1 milyon lira ödül verildi.

ONUR ÜRESİN KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başlamıştır. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezunudur.

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

Onur, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışmıştır