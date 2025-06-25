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MasterChef 2025'in en iyi tabağı! MasterChef İsveç ikincisi Ayla Canpunar kaşığı kıl payı kaçırdı

Masterchef Türkiye'ye İsveç'ten katılan 25 yaşındaki Ayla Canpunar yarışmanın ilk turuna damga vurmayı başardı. Ayla yaptığı yemekle kaşığı ufak bir farkla kaçırdı. Ayla Canpunar şeflerden övgü dolu sözler almayı başardı.

MasterChef 2025'in en iyi tabağı! MasterChef İsveç ikincisi Ayla Canpunar kaşığı kıl payı kaçırdı
Öznur Yaslı İkier

MasterChef Türkiye 2025’in ilk haftasında adından en çok söz ettiren isim, İsveç’ten katılan Ayla Canpunar oldu. MasterChef Ayla ilk turda kaşığı kıl payı kaçırsa da hazırladığı tabakla adeta görsel ve lezzet şöleni sundu.

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Aslen Ankaralı olan Ayla, İsveç’te yayınlanan Masterchef yarışmasında ikinci olduğunu ve yarım kalan hayalini Türkiye'de tamamlamak istediğini dile getirdi. Uzun zamandır Masterchef Türkiye'ye katılmayı hedefleyen genç yarışmacı, ilk tabakla hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

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Yarışmada Mehmet Şef’in "Bugün bize ne yapacaksın?" sorusuna verdiği cevapla hem mutfağa hâkimiyetini hem de vizyonunu gösteren Ayla, "Sizi biraz Asya’ya götürüyorum. Zeytinyağı ve tereyağında karides, zencefilli turşulanmış alabaş turpunu dondurarak çiçek formuna getirdim. Biraz da ferahlık katmak istedim." dedi.

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Tabak jüriye sunulduğunda ise genç yarışmacı şeflerden tam not almayı başardı. Danilo Şef, “Bu tabak benim için ilk elemedeki en iyi tabak. Lezzetli, aşamalı, dengeli... Her şey tam yerindeydi.” ifadelerini kullandı.

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'KAŞIĞI KAÇIRDIN'

Karidesin bir tık daha fazla pişmiş olması halinde Ayla’nın Masterchef kaşığını alabileceğini dile getiren Somer Şef, yine de tabak için “üst düzey, harika, mükemmel” yorumunu yaptı.

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Mehmet Şef ise; "Bana söyleyecek söz gerçekten bırakmadılar. Her şeyi söylediler. Benim sana bu saatten sonra söyleyebileceğim şey, bir sonraki tura çok iyi hazırlan. Güzel bir tabak yapmışsın, ben senin daha ileriye gideceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Henüz ilk bölümde bu kadar güçlü bir çıkış yapan Ayla Canpunar, şimdiden yarışmanın favorileri arasında gösterilmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef türkiye
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