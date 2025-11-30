MAGAZİN

MasterChef'de dün akşam kim elendi? "Hak etmedi"

MasterChef Türkiye'de kıyasıya rekabet devam ederken, 29 Kasım eleme gecesi büyük bir sürprize sahne oldu. Ayla ve Mert direkt eleme adayı olurken elenen isim de sosyal medyada konuşuldu.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! 29 Kasım akşamı yaşanan eleme gecesinde kim veda etti? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de 29 Kasım akşamı kim elendi?

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Günün sonunda en az puanı alan Ayla MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

Ayla'nın elenmesi seyirciyi bir hayli şaşırttı ve sosyal medyada tepkiler de oldu. Ayla için "Hak etmedi", "Finali hak ediyordu", "1 hafta önceden belliydi heyecanı kalmadı", "Yarışmanın tadı kaçtı" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
