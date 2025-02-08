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  4. MasterChef Erim kayak tatilinde kaza geçirdi! 'Bacağımı kırdım'

MasterChef Erim kayak tatilinde kaza geçirdi! 'Bacağımı kırdım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 11:59
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Masterchef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmaya altıncı olarak veda eden Erim Şanal arkadaşlarıyla çıktığı kayak tatilinde kaza geçirdi. MasterChef Erim geçirdiği kazayı 'Bacağımı kırdım' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

MasterChef Erim kayak tatilinde kaza geçirdi! 'Bacağımı kırdım'

MasterChef Türkiye ile adını duyduğumuz Erim Şanal yarışmadan arkadaşları Ezgi Yıldırım, Beyza Huri Aydın, Battal Kaan Özdemir ve Onur Üresin'le birlikte Erzurum'a kayak tatiline gitti.

Tatilde talihsiz bir kaza geçiren Erim Şanal 'Bacağımı kırdım' diyerek sosyal medya hesabından bacağı sargıda bir karesini paylaştı.

ERİM 1

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MasterChef Erim 'Bacağımı kırdım! Ama panik yok, çünkü beklediğiniz gibi acılar içinde kıvranmıyorum. Diz kapağımın alt kısmında, iç tarafta küçük bir kırık var ve bu yüzden alçıya almak zorunda kaldık.' ifadelerini kullandı.

ERİM 2

MasterChef Erim'e sosyal medyada; 'geçmiş olsun', 'ne oldu sana?', 'çok geçmiş olsun şef' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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