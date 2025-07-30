MasterChef Gamze Sönmez kimdir, kaç yaşında? MasterChef Gamze aslen nereli, asıl mesleği ne?

Her sezon olduğu gibi bu sezonda MasterChef Türkiye büyük bir ilgiyle izleniyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma programında Gamze Sönmez kendisine has tavırları ve yaptığı yemeklerle dikkat çekti.

MasterChef Gamze Sönmez hakkında araştırmalar da hız kazandı. Tüm yarışma takipçileri Gamze Sönmez kaç yaşında, asıl mesleği ne? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konuya dair tüm detaylar...

MASTERCHEF GAMZE SÖNMEZ KİMDİR?

Yarışmaya Sakarya'dan katılan Gamze Sönmez, 26 yaşındadır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Ziraat bölümünden mezun olan yarışmacı, küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi göstermiş.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yemeğe olan sevdası sebebiyle İnstagram üzerinden kendisine yemek sayfası açan Gamze'nin şuan 213 bin takipçisi bulunuyor.

Yaklaşık 2 senedir Masterchef'e hazırlandığını dile getiren yarışmacı, takipçilerinin isteği üzerine yarışmaya katıldığını söylemişti.