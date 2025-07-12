MasterChef ilk ana kadroya kim girdi? MasterChef'te önlüğü kazanan isim belli oldu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de heyecan giderek artıyor.

Seçmelerin sona erdiği MasterChef 2025'te ana kadro mücadelesi başladı. Birbirinden iddialı 14 yarışmacı ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İLK TURUN YEMEĞİ: DUVAKLI PİLAV

İki elemeyi başarıyla geçen adaylar ilk olarak Diyarbakır yöresine ait Duvaklı pilav yaptılar. 40 dakika sonunda 9 yarışmacı ikinci etaba geçmeye hak kazandı. İlk turun en başarılı isimleri Hilal ve Bilal oldu.

Şefler ikinci turda da 9 yarışmacıdan kırmızı orman meyveleri ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. 45 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerini tattı.

ÖNLÜĞÜ ALAN İLK İSİM...

Gecenin sonunda en başarılı tabağı yaparak MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.

"BUNU GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Furkan, mutluluğunu "Çok mutluyum. Normalde hayatımda iki yol vardı. Biri Dubai'de kalıp hayatımı devam ettirmek, biri de MasterChef'e gelmekti. İyi ki burayı seçtim. Şu an ait olduğum yerde hissediyorum kendimi. Ana kadroya ilk olarak çıkmak hayalimdi, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.