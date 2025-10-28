Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi

Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restoranda yemek yiyen müşteriler zaman zaman hesabı da paylaşıyor. Son olarak yine sosyal medyada bir hesap paylaşımı dolaşıma girdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan adisyon, binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Paylaşıma göre iki kişilik tadım menüsü, alkollü içecek ve suyla birlikte toplam hesap 12 bin 250 TL idi.

Bu paylaşım sonrası restoranın fiyat politikası sosyal medyada da tartışma yarattı. Sadece tadım menüsünün fiyatı ise paylaşılan adisyonda kişi başı için 4 bin 500 TL olarak görüldü.

Tadım menüsünde yer alan lezzetlerin içinde ise somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, damla sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi yiyecekler yer alıyor.

Gelen hesap kullanıcıları ikiye böldü. Bazı sosyal medya yorumcuları, “Fiyat böyle bir mekanda normal” sözleriyle ünlü şefi savunurken, bazıları ise “Tadımlık menüye bu fiyat ödenmez” diyerek yüksek hesaba tepki gösterdi.