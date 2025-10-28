MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranında yemek yiyen bir içerik üreticisi gelen hesabı paylaştı. Tadım menüsü tercih eden kişinin paylaşımı sonrası Mehmet Şef'in fiyatları yine gündeme geldi.

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi
Kubra Akalın

Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restoranda yemek yiyen müşteriler zaman zaman hesabı da paylaşıyor. Son olarak yine sosyal medyada bir hesap paylaşımı dolaşıma girdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan adisyon, binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi 1

Paylaşıma göre iki kişilik tadım menüsü, alkollü içecek ve suyla birlikte toplam hesap 12 bin 250 TL idi.

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi 2

Bu paylaşım sonrası restoranın fiyat politikası sosyal medyada da tartışma yarattı. Sadece tadım menüsünün fiyatı ise paylaşılan adisyonda kişi başı için 4 bin 500 TL olarak görüldü.

Masterchef jürisi Mehmet Şef’in restoranındaki hesap yine gündemde! 12.500 TL ödedi 3

Tadım menüsünde yer alan lezzetlerin içinde ise somon pastırma, uskumru tartar, enginar kalbiyle karides, gazpacho, damla sakızlı ahtapot ve lavanta aromalı tatlı gibi yiyecekler yer alıyor.

Gelen hesap kullanıcıları ikiye böldü. Bazı sosyal medya yorumcuları, “Fiyat böyle bir mekanda normal” sözleriyle ünlü şefi savunurken, bazıları ise “Tadımlık menüye bu fiyat ödenmez” diyerek yüksek hesaba tepki gösterdi.

Mynet Anket Masterchef Mehmet Şef'in Restoranında Fiyatlar Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fiyatlar makul, zengin bir deneyim sunuyor.
Fiyatlar çok yüksek, bu kadar ödenmez.
Fiyatın tadım menüsüne uygun olduğunu düşünüyorum.
Bu anket 10 saat 58 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavga çıktı! Küfür etti: "Çakarım seni yere!"Kavga çıktı! Küfür etti: "Çakarım seni yere!"
Eleni rolü için şaşırtan iddia! Seyirciler sessiz kalmadıEleni rolü için şaşırtan iddia! Seyirciler sessiz kalmadı

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.