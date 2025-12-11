MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zafer Dilek'ten kahreden haber! 81 yaşında hayatını kaybetti

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti. Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev aldı.

Zafer Dilek'ten kahreden haber! 81 yaşında hayatını kaybetti
Recep Demircan

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı. Usta müzisyen kaldırıldığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

81 YAŞINDA VEFAT ETTİ

81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Zafer Dilek ten kahreden haber! 81 yaşında hayatını kaybetti 1

UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI

Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev aldı.

ZAFER DİLEK KİMDİR?

Müzisyen, aranjör ve gitarist Zafer Dilek ya da gerçek adıyla Zafer Akansoy, 81 yaşında vefat etti.

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pek çok müzik albümünün aranjörlüğünü yapmış bir müzisyendir. Türk sanat müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla enstrümantal olarak seslendirerek albüm yapmış, albümlerindeki parçalar Yeşilçam filmlerinde film müziği olarak sıklıkla kullanılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı: Rahatsız ettiKızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı: Rahatsız etti
Evliliği 8 ay sürdü! Eski eşi de spikermişEvliliği 8 ay sürdü! Eski eşi de spikermiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zafer Dilek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Diğer Haberler

Aleyna Tilki kızıl oldu! "Artık sarışın bir kız olmak istemedim"

Kızıl oldu! Türk erkeklerini suçladı: Rahatsız etti

Mehmet Akif Ersoy evli mi, eşi kim? Evliliği 8 ay sürdü

Evliliği 8 ay sürdü! Eski eşi de spikermiş

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! "Verilmiş sadakan varmış"

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

MasterChef Barbaros Yoloğlu’nu eşi Şule İdil Aydın ifşa etti: "Boşanmadık"

"Boşanmadık" diyerek MasterChef Barbaros'u fena ifşa etti

Yonca Evcimik sosyal medyayı ikiye böldü: "Ben de çocuk sesi duymak istemiyorum"

Tepki çeken 'köpek-çocuk' kıyası! "Saçma olmuş"

Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası! Asporça Hatun rolüne hayat verecek

Reytingleri düşen fenomen diziye Alina Boz bombası!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.